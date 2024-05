Dalla Spagna - Ceferin nella bufera | coinvolto anche Messi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Clamorosa indiscrezione piove: ad essere coinvoltiil presidente UEFAe l’otto volte pallone d’oro Lionel. Ma la lista risulta ben più lunga. Una nuova scossa di terremoto intacca la calma precaria che regge il calcio mondiale. L’incredibile indiscrezione, questa volta, proviene. E a parlarne è il giornale online spagnolo The Objective, che ha gettato nel calderone il numero uno della UEFA, Aleksander, e ‘la Pulce’ Lionel. Non sono soltanto due i coinvoltivicenda. Poiché, a quanto pare dalle ricostruzioni, coinvolti nello scandaloGerard Piqué, storico compagno di squadra diai tempi del Barcellona, e Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio spagnola – già finito nel mirino dei media in occasione dei Mondiali di calcio femminili dello scorso anno. La grave accusaperPiovono accuse

Malagó su Ranieri: "Complimenti per il garbo e lo stile" - Malagó su Ranieri: "Complimenti per il garbo e lo stile" - (ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Addio Claudio Ranieri Ci ho parlato un'ora fa, con lui ho un rapporto personale molto importante. Sicuramente avremo qualche minuto di più per stare ... tuttojuve

Dalla Spagna sono certi che Rubiales, ex presidente della Federazione, nel 2020, avrebbe contatto Ceferin per chiedergli… - Dalla spagna sono certi che Rubiales, ex presidente della Federazione, nel 2020, avrebbe contatto ceferin per chiedergli… - Dalla spagna sono certi che Rubiales, ex presidente della Federazione, nel 2020, avrebbe contatto ceferin per chiedergli… Come rivelato da The Objective, durante la pandemia, Lionel Messi e Gerard Piq ... juventusnews24

Dalla Spagna - Ceferin e Rubiales nella bufera: fondi Uefa per compensare taglio stipendi di alcuni giocatori - Dalla spagna - ceferin e Rubiales nella bufera: fondi Uefa per compensare taglio stipendi di alcuni giocatori - Secondo quanto riportato dal sito spagnolo The Objective, durante la pandemia Lionel Messi e Gerard Piqué avrebbero contattato l'ex presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales ... tuttojuve