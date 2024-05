Dal prestito alla perquisizione Quarantenne indagato per frode | Aveva chiesto solo un po’ di soldi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Quando ha visto l’annuncio, pubblicato su Facebook, ha pensato “Perché no...“. Perché pur avendo un lavoro stabile, con una famiglia e i figli da crescere inon bastavano più. E così, unviareggino, ha risposto a quel broker che proponeva finanziamenti facili e a tassi agevolati. Siamo a febbraio del 2021 e l’uomo, allora, non poteva immaginare che sarebbe stato risucchiato in un vortice paradossale. Che sarebbe rimasto vittima di una truffa, denunciata nel 2022, e che un anno dopo, nel febbraio del 2023, si sarebbe ritrovato a sua volta denunciato e poi imputato per lo stesso, identico, raggiro chesubito. Vittima due volte di quell’inciampo. Di quel tranello in cui è caduto, e poi sprofondato. Ma lo scorso 5 maggio ha intravisto una luce: il giudice del Tribunale di Spoleto, dov’era aperto un procedimento – e non è l’unico visto che èda vari uffici giudiziari per il medesimo reato – lo ha assolto dall’accusa.