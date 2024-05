Dal Grand Tour al distruturismo Dal Sentiero degli Dei al Cammino tra smog e cozzetielli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Guai a chiamarli turisti. Erano esploratori di bellezze, erano i viaggiatori del Gran. Lo inauguro’ Goethe con il suo meraviglioso viaggio al Sud. Cosa direbbe oggi delle orde di barbari-turisti che violano la città, nessun regolamento comunale neanche per le mostruose navi da crociera ormeggiate al porto. Cifre da strappare i capelli a chi ha consentito questo fognario inquinante a cielo aperto. Diceva Peppino Impastato che se alle persone venisse insegnata la bellezza avremmo meno violenza ed omertà. Secondo Transport&Environment, l’anno scorso le 218 navi da crociera presenti in Europa hanno emesso più ossidi di zolfo di 1 miliardo di automobili, ovvero 4,4 volte di più di tutte le automobili circolanti nel continente (253 milioni). E nel 2022 l’Italia è risultato il paese europeo più inquinato dalle navi da crociera. A Venezia non entrano, a Napoli invece è come se fossero ormeggiate ciminiere sputa/veleni dell’Italsider in funzione H24.