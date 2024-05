(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un quindicenne kosovaro, ospite di una struttura per minori stranieri non accompagnati di, è accusato di lesioni: avrebbe percorso oltre 100 km per recarsi adedun giovane che losuinetwork

Da Treviso a Udine per accoltellare chi lo aveva insultato sui social: la follia del 15enne straniero - Da treviso a udine per accoltellare chi lo aveva insultato sui social: la follia del 15enne straniero - Sarebbe stato insultato sui social network da un ragazzo di 16 anni residente ad udine, durante una discussione online. E partendo dalla struttura per minori stranieri non accompagnati di treviso ... ilgiornale

Bus a chiamata a Treviso, dal 14 giugno via alla sperimentazione - Bus a chiamata a treviso, dal 14 giugno via alla sperimentazione - Presentata l’iniziativa di Mom per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico, estendendolo oltre le 20.30 nelle serate di venerdì e sabato. Prenotazioni ... tribunatreviso.gelocal

Treviso. Insultato sui social, 15enne va a Udine a caccia del rivale - treviso. Insultato sui social, 15enne va a udine a caccia del rivale - treviso – Sabato pomeriggio è partito da treviso con alcuni amici per andare e udine a vendicarsi di un 16enne che lo aveva insultato sui social. E dopo averlo trovato, assieme ad ... ilgazzettino