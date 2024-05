Da quanto non perde il Bayer Leverkusen e chi l'ha battuto l'ultima volta

Manchester United, spunta Pochettino: cosa cambia dopo la rescissione - Manchester United, spunta Pochettino: cosa cambia dopo la rescissione - Visualizzazioni: 19 Il Manchester United è ancora alla ricerca del successore di ten Hag e la fine del rapporto fra Pochettino e il Chelsea potrebbe cambiare le cose. Manchester United fra Pochettino ... calciostyle

Drago (CalcioFiorentina):“Italiano vuol chiudere bene in campionato, ma a Cagliari farà del turnover in ogni reparto” - Drago (CalcioFiorentina):“Italiano vuol chiudere bene in campionato, ma a Cagliari farà del turnover in ogni reparto” - Il collega della testata viola ci presenta il match in programma domani sera alla Unipol Domus dalla parte avversaria ... calciocasteddu

Fiorentina, Dodô: “Faremo di tutto per vincere la Conference, e sul futuro…” - Fiorentina, Dodô: “Faremo di tutto per vincere la Conference, e sul futuro…” - Visualizzazioni: 2 Il terzino della Fiorentina Dodô ha parlato nel Media Day, in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos, in programma il 29 maggio. Fiorentina, le parole di Dodô D ... calciostyle