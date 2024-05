Da Pizzofalcone a Benevento | il papà dei Bastardi presenta il suo ultimo libro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNell’ampio salone della libreria Ubik in Lungosabato Bacchelli, gli amanti della scrittura e delle atmosfere dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, hanno applaudito calorosamente e a lungo lo scrittore venuto in Città perre la sua ultima produzione editoriale. Il“Pioggia per idi”, che esce per i tipi di Einaudi, ripercorre l’ormai mitica attività di un gruppo di poliziotti all prese con il crimine tra le strade del centro storico della Capitale del Mezzogiornio. L’autore, venuto nel capoluogo sannita nell’ambito dell’iniziativa ‘Il Maggio dei Libri’ che gode del patrocinio del Comune, è apparso molto colpito dalla stima, dal calore e dall’affetto dei tanti lettori beneventani presenti tra gli scaffali di libri dell’Ubik ed ha omaggiato proprio la libreria, affermando: “questo posto è un presidio di libertà”.

