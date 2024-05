Da oggi anche Castiglion fiorentino è connessa alla banda ultra larga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 21 maggio 2024 – Dopo le grandi città finalmentegli abitanti dei piccoli borghi della provincia di Arezzo potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare in. Open Fiber ha realizzato infatti, con il contributo della Regione Toscana, nelle cosiddette “aree bi”, oggetto dei tre bandi Infratel, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale. Al’azienda ha realizzato una nuova rete di oltre 31 chilometri che vede raggiunte al momento 650 unità immobiliari nella zona di Brolio, Fattoria, Manciano, Misericordia, Casa del Re, Ristonchia, Pergognano, Colle Secco, Santa Cristina e Santa Margherita. Il servizio è già disponibile per i cittadini e l’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica, gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Nell’ambito del progetto sono state collegatealcune scuole primarie e dell’infanzia.