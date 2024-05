Da Domenghini a Lookman | un’altra tripletta da sogno regala la coppa all’Atalanta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilè diventato realtà. L’Atalanta ha concretizzato un’impresa leggendaria vincendo l’Europa League dopo aver letteralmente spazzato via il Bayer Leverkusen, presentatosi all’appuntamento con una striscia record d’imbattibilità di ben 51 partite. Un filotto clamorosamente interrotto dalla straordinaria Dea di Gian Piero Gasperini nella notte magica di Dublino. Proprio così, perché all’Aviva Stadium non c’è stata storia. I nerazzurri hanno letteralmente dominato il match, prendendo a picconate le certezze dei campioni di Germania, clamorosamente annichiliti dalla straordinaria prova di forza del club bergamasco. Un nome su tutti, ovviamente. Quello di Ademola, autore di una favolosache ha indirizzato laverso Bergamo, coronando un ciclo straordinario che da ormai otto anni propone la Dea ai massimi livelli in Italia e, soprattutto, ai vertici di quello europeo, perché un trofeo di questo calibro conduce dritti nella storia di questo sport.

Ivan Zaytsev potrebbe lasciare la pallavolo per dedicarsi al beach volley con Daniele Lupo: il sogno si chiama... - Ivan Zaytsev potrebbe lasciare la pallavolo per dedicarsi al beach volley con Daniele Lupo: il sogno si chiama... - L'opposto della Lube Civitanova starebbe pensando di abbandonare la pallavolo per dedicarsi al beach volley, in coppia con Daniele Lupo. news.superscommesse

Zaytsev, ritorno al beach volley - Zaytsev, ritorno al beach volley - L’opposto, già dalla prossima stagione, potrebbe tornare allo sport praticato tra il 2008 e il 2009 per puntare a Los Angeles 2028 in coppia con Daniele Lupo ... repubblica

Rumors alimentati da alcuni fatti recenti: ecco perché l'idea di vedere Zaytsev alle Olimpiadi 2028 nel beach volley fa sognare i tifosi - Rumors alimentati da alcuni fatti recenti: ecco perché l'idea di vedere Zaytsev alle Olimpiadi 2028 nel beach volley fa sognare i tifosi - Rumors alimentati da alcuni fatti recenti: ecco perché l'idea di vedere Zaytsev alle Olimpiadi 2028 nel beach volley fa sognare i tifosi ... menshealth