Da Delcarro a Sbaffo Quante occasioni offrirà il mercato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Saranno numerosi i giocatori che hanno militato quest’anno in serie C e che in seguito alla retrocessione della propria squadra resteranno privi di contratto dopo il 30 giugno e, dunque, liberi di accasarsi altrove. La lista è lunga e vi figurano alcuni nomi illustri di giocatori che a molti piacerebbe vedere indossare la maglia con il cavaliere armato. Più suggestione che concreta possibilità, specie in un momento in cui la società biancorossa deve ancora trovare il nuovo direttore sportivo, ma è interessante scorrere i nomi. A cominciare da Alessandro, classe 1990 ma sempre capace di far valere le sue innegabili doti, lo testimoniano i 14 gol messi a segno con la Recanatese, addirittura tre nell’atto finale di playout a Pesaro. E poi il suo compagno di squadra Gianluca Carpani, classe 1993, 10 gol con i leopardiani. A Olbia ci sarebbe un certo Daniele Ragatzu, classe 1991, 10 reti quest’anno, 19 quello scorso, da sei anni sempre in doppia cifra, altro giocatore d’altra categoria al pari di