Cup Marche in tilt da 3 giorni | ancora ferme le prenotazioni per telefono e app

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancona, 22 maggio 2024 – Il Cup delleè fuoriuso da domenica notte per un attacco informatico:muto il numero telefonico per le. Si tratta del terzo giorno consecutivo. Quella di oggi è, dunque, un’altra giornata drammatica per chi non poteva recarsi agli sportelli fisici, quelli dove si parla con un operatore, che ieri pomeriggio e stamattina hanno ripreso a funzionare e sono stati presi d’assalto. Anche il portale mycupstamattina non era raggiungibile: la risposta. Le maggiori difficoltà continuano ad essere per gli anziani e le persone che non si possono spostare. Nel tardo pomeriggio di ieri dalla Regione parlavano di “probabile attacco hacker” e prevedevano il ripristino completo del servizionon per la giornata odierna ma per domani mattina (giovedì). Nel primo pomeriggio di ieri è stato ripristinato solo parzialmente il servizio di prenotazione Cup (Centro unico; sistemi telefonici e informatici con App e link) interessato da lunedì da un totale black out.