Cultura - venerdì 24 al Terre Blu di Caserta arriva La Principessa di Lampedusa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Dopo gli eventi di questo mese a Firenze e a Milano, torna in Campania “Ladi”.24 maggio alle 19.30 il romanzo di Ruggero Cappuccio, pubblicato da Feltrinelli e giunto rapidamente alla terza edizione, sarà presentato al centroBlu di. Nello spazio di via San Nicola, luogo di produzione e diffusione dellae dell’arte contemporanea, lo scrittore e regista, finalista dello Strega nel 2008 e vincitore del Premio Napoli e del Premio Vittorini nel 2011, incontrerà i lettorini per dialogare con loro sulla modernità, il carisma e il coraggio di Beatrice Tasca Filangieri di Cutò, la madre di Giuseppe Tomasi di, al centro del mondo che ha ispirato le magnifiche pagine del Gattopardo. Prima del principe di, c’è infatti una. E Ruggero Cappuccio ce la fa conoscere attraverso una storia di eros, passioni, misteri e segreti di famiglia.