Cultura - Gotor | Approvata dall’Assemblea Capitolina la modifica dello statuto del Teatro di Roma Il mio ringraziamento all’Aula

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “L’Assembleaha dato oggi il suo via libera alladella Fondazionedi, con l’introduzione di una gestione duale della governance che prevede le figure di un Direttore Generale e di un Direttore Artistico”, così l’assessore alladiCapitale, Miguel. “Questa– ha aggiunto – che è il frutto di un’intesa raggiunta daCapitale con la Regione Lazio e il Ministero della, garantirà una gestione ottimale alla Fondazione, nel rispetto delle prerogative e dei ruoli di tutti i soci, assicurando la possibilità di delineare strategie di ampio respiro.” “Desidero ringraziare i consiglieri della maggioranza e l’Aula tutta per il lavoro svolto e per il senso di responsabilità dimostrato, che hanno permesso di arrivare all’approvazione del provvedimento di oggi che, una volta approvato anche dalla Regione Lazio, verrà sottoposto all’assemblea dei soci della Fondazionedi”, ha concluso