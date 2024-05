Cruciani - scontro con Ultima Generazione | le attiviste interrompono il suo spettacol - lui le ridicolizza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gli attivisti dicambiano bersaglio. Stavolta se la sono presa con Giuseppe, boicottando loo “Via Crux”: format che il conduttore della Zanzara sta portando a teatro per combattere il politicamente corretto. Niente monumenti, niente ministeri, ora tocca a una persona fisica, che ormai nell’ottica degli eco-vandali è diventato i nemico numero uno. Chi frequenta i talk politici in tv avrà sovente visto comesbertuccia gli attivisti e le loro dissennate proteste. Spesso il conduttore della Zanzara si è trovato di fronte agli attivisti, dando vita a faccia a faccia memorabili, mettendo in luce le contraddizioni di. I toni spesso sono stati molto accesi, tracimati negli insulti. Dunque, ecco la rivincita, gli attivisti lo hanno puntato.: “Negazionista” L’ultimo capitolo dellotra ambientalisti radicali eè andato in scena al Teatro Gioiello di Torino, tappa delloo “Via Crux”.