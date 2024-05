Crosetto ricoverato nuovamente d’urgenza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Di nuovo in ansia per Guido. Il ministro della Difesa ènell’ospedale San Carlo Nancy di Roma. Ieri è stata necessaria la corsa in ambulanza dopo che ha accusato un malore durante la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Non sono stati forniti dettagli su quel che ha provocato l’immediato ricovero. Si apprende soltanto che è stato sottoposto ad accertamenti. L’episodio allarmate è il secondo dopo quello dello scorso febbraio, quando il fondatore, con Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia è statoper un forte dolore al petto. Anche allora, il ricovero nello stesso ospedale romano, dove gli era stata diagnosticata una lieve pericardite (un’infiammazione alla membrana del cuore” che non non aveva provocato danni cardiaci. Il ministro, 61 anni, aveva già avuto alcuni problemi cardiaci nel 2013.

Malore per il ministro Crosetto durante il Consiglio di Difesa – Le sue condizioni - Malore per il ministro crosetto durante il Consiglio di Difesa – Le sue condizioni - Il ministro della Difesa Guido crosetto è stato trasportato in ospedale in ambulanza dopo aver accusato un malore durante il Consiglio Supremo di Difesa. torinonews24

Il ministro Guido Crosetto si è sentito male: trasportato in ospedale - Il ministro Guido crosetto si è sentito male: trasportato in ospedale - crosetto, 60 anni, era stato ricoverato d’urgenza nello stesso ospedale già a inizio febbraio per una sospetta pericardite, venendo dimesso dopo due giorni di ricovero. Vicinanza a crosetto è stata ... torinotoday

Malore per il ministro Crosetto, portato all’ospedale romano San Carlo di Nancy - Malore per il ministro crosetto, portato all’ospedale romano San Carlo di Nancy - Malore per crosetto, lascia in anticipo il Consiglio Superiore di Difesa. Il ministro è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti. corrierenazionale