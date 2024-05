Crosetto - nuovo episodio di pericardite | annullati impegni istituzionali

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 22 Maggio 2024, 15:02 Le condizioni di salute del ministro della Difesa, Guido, sono in netto miglioramento. Ieri sera il ministro è stato costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa a causa di un malore. E’ stato trasportato in ambulanza in ospedale, come riportano alcune fonti della Difesa. L'articolo proviene da Il Difforme.

Leva militare obbligatoria, chi coinvolge e cosa prevede il disegno di legge della Lega - Leva militare obbligatoria, chi coinvolge e cosa prevede il disegno di legge della Lega - Il leader della Lega non si ferma neanche dopo l’intervento del ministro della Difesa crosetto, che gli ha ricordato che il servizio militare non serve a nulla. Insomma un altro tentativo di fare ... ilsecoloxix