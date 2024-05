Crosetto in metto miglioramento Il ministro ringrazia per i messaggi di affetto e riunisce lo staff

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono “in netto” le condizioni deldella Difesa, Guido, che ieri è stato portato in ospedale in ambulanza per un malore avvertito mentre era impegnato nella riunione del Consiglio supremo di Difesa al Quirinale. I medici dell’ospedale San Carlo di Nancy, dove è stato ricoverato il, hanno spiegato che si è trattato di un episodio di pericardite, la stessa infiammazione che lo aveva colpito a febbraio, senza lasciare conseguenze, e per la quale era stato curato presso lo stesso ospedale. I medici: “È stato un episodio di pericardite. Ilin netto” “Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, la pericardite viene trattata come una normale infezione, con terapia anti infiammatoria”, ha spiegato il primario di cardiochirurgia del San Carlo di Nancy, prof.

