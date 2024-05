Cronisti in classe - edizione record | La Nazione con le scuol - festa a Firenze

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Una grandissimaper 1300 studenti. Si è chiusa con un evento al Teatro Cartiere Carrara dil’2023 / 2024 diin, l’iniziativa realizzata dallee con La. Ragazze e ragazzi hanno realizzato per tutto l’anno pagine e articoli che hanno poi trovato spazio sulla cronaca cittadina del nostro giornale. Trovando interessanti chiavi di lettura a tanti temi di attualità, con la guida dei loro insegnanti.in2023 / 2024, la grandedi: tutte lee premiate, le foto Un’iniziativa che anno dopo anno trova sempre più consensi. In totale al campionato di giornalismo hanno partecipato 68 classi quarte e quinte delle elementari oltre alle prime, seconde e terze dellee medie. Presenti tra gli altri il presidente della Regione Eugenio Giani e il vicedirettore de LaLuigi Caroppo.

Calciomercato Lazio | Accelerata per Tchaouna: i numeri dell'operazione - Calciomercato Lazio | Accelerata per Tchaouna: i numeri dell'operazione - Operazione da circa 10 milioni di euro. Il club capitolino anticipa i tempi per consegnare subito il primo acquisto a Tudor e per avere il classe 2003 subito a disposizione ad Auronzo. Lo riporta Il ... lalaziosiamonoi

- - Sara Giudice, milanese di nascita e apolide nel cuore, classe 1986. Laureata in Lingue e Comunicazione alla Iulm di Milano e master in comunicazione presso la business school del sole 24 ore. notizie

Cronisti in classe, la festa. Oggi la premiazione dell’edizione dei record - cronisti in classe, la festa. Oggi la premiazione dell’edizione dei record - Appuntamento al teatro Cartiere Carrara. Oltre 1300 alunni coinvolti nel progetto. Pioggia di riconoscimenti offerti dagli sponsor e dai sostenitori dell’iniziativa. lanazione