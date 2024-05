(Di mercoledì 22 maggio 2024) Grande successo per ilche ieri ha accolto iche hanno deciso di trascorrere la giornata a Marina. L’iniziativa dei commercianti della Pro loco Marina Mare e della Pro loco Fantiscritti è stata apprezzata perché i turisti hanno potuto osservare dal vivo come si lavora il marmo. Un laboratorio itinerante con macchina a punti e compassi con il Maestro d’arte Andrea Lugarini, segretario della Pro loco Fantiscritti e titolare dell’Atelier Carrara di via Torano affiancato da Michele Monfroni dello studio omonimo di Codena. "Interagire con il turista e proporre un’esperienza visiva è lo scopo della nostra iniziativa – spiega Fabrizio Giorgi presidente Pro loco Fantiscritti – un format che stiamo proponendo con grande successo nel Comune di Riomaggiore. Un modo diverso di accogliere il turista facendo toccare con mano una delle nostre eccellenze, la scultura, il motivo per cui Carrara è Città Creativa Unesco.

Croceristi entusiasti del mini simposio - croceristi entusiasti del mini simposio - Grande successo per il mini simposio che ieri ha accolto i croceristi che hanno deciso di trascorrere la giornata a Marina. L’iniziativa dei commercianti della Pro loco Marina Mare e della Pro loco ... lanazione

Cosa vedere a Barcellona in crociera: migliori attrazioni e cosa fare - Cosa vedere a Barcellona in crociera: migliori attrazioni e cosa fare - Se visiti Barcellona in crociera non avrai sicuramente il tempo di vedere l’intera città ricca di monumenti, spiagge e attrazioni. Ecco dunque una guida su cosa vedere a Barcellona in poche ore, il ... viaggiamo

Mini vacanze 2024: con poco tempo l’ideale è la crociera | Quelle da 3 giorni sono super relax - mini vacanze 2024: con poco tempo l’ideale è la crociera | Quelle da 3 giorni sono super relax - Le mete più belle e i consigli per sfruttare al meglio la crociera di 3 giorni, la scelta preferita per le mini vacanze del 2024. metropolinotizie