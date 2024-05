Critiche per Edoardo Stoppa | arrivano le frecciate di fuoco di Juliana Moreira

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “è avvantaggiato per aver mangiato di più”: l’affermazione dei follower fa infuriare la moglie: le sue parole contro gli attacchiè tra i naufraghi di questa edizione ad essersi distinto per le sue capacità di sopravvivenza al reality L’Isola dei Famosi, l’unico – nella storia del programma – ad essere riuscito ad accendere ilda solo. Molto apprezzato dal pubblico, che lo dà come vincitore di questa edizione,però ha in queste ore ricevuto delle. Perché? L’ex inviato ha vinto una prova, che consisteva nello stare aggrappato il più possibile ad un palo, ed è stato criticato perché secondo i social sarebbe stato avvantaggiato per aver mangiato di più in questi giorni. L’ex inviato di Striscia infatti ha avuto la meglio sul compagno naufrago, Samuel Peron. I due sono stati mandati su un’isola da soli, dove dovranno superare una serie di prove e portare un ricompensa al gruppo e una per se stessi.