Criminalità | microspia in bracciale elettronico - Buyon ‘ho il mio produttore d’armi’**

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 22 mag. (Adnkronos) – E’ unanascosta nelttodi Baris Boyun, già agli arresti domiciliari e oggi finito in carcere nell’operazione coordinata dalla Dda di Milano, che restituisce parte dei colloqui intercettati dalla polizia che ha svolto le indagini sulla presunta rete criminale turca. Il dettaglio emerge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di milano Roberto Crepaldi. In un’intercettazione ambientale, l’uomo tra i più ricercati da Ankara si vanta di avere a disposizione un ampio arsenale, con tanto di kalashnikov e bombe a mano. Sono “numerosissime” le conversazioni in cui tratta il commercio di armi, in una ‘confessa’ “di avere a disposizioni armi pesanti in Svizzera”. Più esplicito il dialogo in cui ammette “C’è la fabbrica. Ho il miod’armi personale. Non li vendo questi, li do ai miei ragazzi”.