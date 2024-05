Criminalità | arrestato ricercato Boyun - voleva fare la ‘rivoluzione’ in Turchia Adnkronos

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 25 mag. () – Un’associazione criminale e terroristica che dotata di un potente arsenale, un giovane esercito e tanti soldi era pronta a una “rivoluzione” in. E’ questo il quadro che emerge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano Roberto Crepaldi, su richiesta del pm Bruna Albertini, che ha portato in carcere Baris, 40 anni, la moglie, i suoi guardaspalle e fedelissimi per accuse che, a vario titolo, vanno dalla banda armata con finalità terroristiche alla detenzione di armi e di esplosivi, dal traffico internazionale di droga fino all’omicidio e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.E’ un gruppo “estremamente pericoloso perché dotato di armi cruente” spiega la titolare dell’inchiesta. “Armi pesanti, clandestine, da guerra”, come kalashnikov o bombe a mano, con cui i ‘soldati’ attraversano la Lombardia, si muovono tra Svizzera, Olanda e Germania, con “obiettivi politici: la lotta è contro quelli che hanno ‘infestato lo stato turco'”.

