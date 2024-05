Crescita degli investimenti in startup innovative e opportunità per la Campania

(Di mercoledì 22 maggio 2024) di Simmaco Riccio Il Dipartimento delle Finanze ha recentemente pubblicato le “Statistiche fiscali” aggiornate relative alle dichiarazioni Irpef e Iva per l’anno d’imposta 2022. Queste statistiche costituiscono una risorsa indispensabile per l’analisi di una vasta gamma di dati fiscali, tra cui le detrazioni perin. Le statistiche forniscono una preziosaper esaminare in profondità gliin, consentendo di identificare tendenze emergenti, distribuzioni geografiche e l’impatto delle politiche fiscali su questo settore strategico per laeconomica del Paese. A livello nazionale, i dati indicano che nel 2022, 8.719 contribuenti hanno usufruito delle detrazioni fiscali perin, con un ammontare complessivo di agevolazioni pari a circa 64 milioni di euro (in diminuzione rispetto agli 82 milioni registrati nel 2021).

