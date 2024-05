CreaVivamente Perugia Città inclusiva | quando a vincere sono i valori dello sport

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 - La forzasi vede nell'agonismo e nelle vittorie, ma anche neiche trasmette. Di sicuro, la II edizione di “” ha vinto un sacco di medaglie. La manifestazione diinclusivo, patrocinata dal comune di, ha portato gioia, festa ed entusiasmo al palazzetto comunale e al circolo Arci di sant'Erminio. "", le foto della giornata Ad aprire i lavori, gli organizzatori Gabriele Bartolucci, Fabio Peccini per ASD Viva e Massimo Catarinucci (vice presidente Cip Regionale), presenti tra gli altri Domenico Ignozza (presidente Coni regionale) e Patrizia Arbato, direttore dei servizi sociali del Tribunale dei minori di, che da anni collabora con Asd Viva con il progetto “nuove abilità in movimento”. Iniziativa che ha portato la testimonianza di come lopossa accompagnare i ragazzi e le ragazze nei percorsi educativi di crescita.

