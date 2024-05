Creare un ettaro di nuovo bosco costa almeno 14mila euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)in Italia unconsiderando la progettazione, l'impianto e la manutenzione, puòre dai tra i 14.000 e i 23.000adper un progetto standard e arrivare fino a 38.000per unprogettato scientificamente e in grado di soddisfare i criteri di multifunzionalità nonché i più alti standard qualitativi internazionali rispetto ai benefici restituiti all'uomo. Lo rende noto in occasione della Giornata mondiale della biodiversità la B Corp e spin-off dell'Università di Padova Etifor, specializzata in consulenza ambientale, con un'analisi finalizzata a supportare amministrazioni, policy makers, ma soprattutto singoli cittadini che intendono contribuire a opere di riforestazione, nella comprensione della complessità che sta alla base della creazione di una nuova foresta. "A livello globale, le foreste occupano circa un terzo della terra ferma - spiega Alex Pra, coordinatore dei progetti forestali per Etifor - ma sono la casa di oltre l'80% delle specie terrestri del pianeta, animali e vegetali.