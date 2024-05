Crampi in gravidanza | da cosa possono dipendere e cosa fare se non passano

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tra i disturbi comuni dellaci sono anche i, un fenomeno molto diffuso che nelle gestanti interessa soprattutto le gambe e la pancia. I, spiega il Manuale MSD, sono contrazioni improvvise, brevi, involontarie e generalmente dolore di uno o più muscoli.avere, come vedremo, cause “fisiologiche” legate allastessa oppure essere il sintomo di un disturbo sottostante da valutare. Facciamo chiarezza suiinfornendo indicazioni utili ad alleviare il fastidio e quando bisogna preoccuparsi e rivolgersi a un medico. Da? Per individuare la causa responsabile deiinè utile, come suggerito dall’American Pregnancy Association, contestualizzarli in base all’epoca gestazionale. Di trimestre in trimestre ci sono fenomeni e condizioni diverse chespiegare l’insorgenza di un crampo muscolare e aiutare a capire non soloper farlo passare, ma anche come riconoscere il segnale di un problema più grave.