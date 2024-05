Così Usa e Italia si coordinano sull’Indo Pacifico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Taipei (Taiwan)-Roma Ieri una delegazione della Farnesina, guidata dal segretario generale, l’ambasciatore Riccardo Guariglia, ha incontrato una delegazione americana composta da diplomatici e funzionari di Pentagono e Consiglio di sicurezza nazionale, guidata dal vicesegretario Kurt Campbell, numero due della diplomazia statunitense. Al centro dello scambio, svoltosi meno di un mese prima del summit dei leader G7 di metà giugno in Puglia sotto presidenzana, l’Indo. In particolare, spiega una nota del dipartimento di Stato americano, “le priorità comuni nella regione per sostenere un Indolibero e aperto, tra cui il mantenimento della pace e della stabilità nel Mar cinese meridionale e nello Stretto di Taiwan”. Ma non solo. Le due delegazioni si sono confrontate anche su come “convincere la Repubblica popolare cinese a cessare le spedizioni di beni dual use alla Russia per utilizzarli nella sua guerra contro l’Ucraina”, sugli “sforzi congiunti per risolvere l’aggravarsi della crisi in Myanmar”, sulla cooperazione marittima e di sicurezza nell’Indo, sulle iniziative regionali per l’energia pulita e sul cambiamento climatico.