Così Android riconosce (e blocca in automatico) il telefono rubato - Così android riconosce (e blocca in automatico) il telefono rubato - Google ha introdotto alcune funzioni di Intelligenza artificiale per proteggere dai ladri i dispositivi android. Ecco come funzionano, come proteggono la privacy e quali obiettivi si pongono ... ilgiornale

Google Foto: clip al rallentatore dei video con l'AI - Google Foto: clip al rallentatore dei video con l'AI - Nel codice di Google Foto per android è stata individuata la nuova funzione Cinematic Moment, sfrutta l'AI per genere clip in slow-motion. punto-informatico

Android 15 Beta 2: ecco una tecnologia di VLC che aggiorna i codec video - android 15 Beta 2: ecco una tecnologia di VLC che aggiorna i codec video - È arrivata la seconda beta di android 15, con la lista degli smartphone compatibili e le nuove funzionalità. Google continua a lavorare per portare il codec video AV1 su un numero sempre maggiore di d ... cellulare-magazine