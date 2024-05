Cos’è la Csrd - la normativa Ue che impone alle imprese di pubblicare i propri dati sulla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – Qual è il ruolo della globalizzazione nell'uso dell'energia sostenibile? Quale sarà il ruolo del gas nei prossimi anni? E’ possibile una rivoluzione sostenibile grazie anche all'uso della legge? Ne ha discusso a Bologna una parterre di esperti energetici e geopolitici in un convegno dal titolo ‘Energia e Impresa: Verso una Rivoluzione Sostenibile’ promosso dal Consorzio Esperienza Energia (Cee). Ad aprire la giornata l'analista geopolitico Dario Fabbri, Direttore della rivista Domino, che ha esaminato l'attuale contesto internazionale sempre più complesso in relazionedinamiche che influenzano il mercato energetico. A partecipare anche Virginia Canazza, esperta e consulente energetica, che ha approfondito l'impatto delle rinnovabili sui costi del settore, esaminando strumenti strategici che le aziende possono utilizzare a loro beneficio sia come consumatori che come produttori.