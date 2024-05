Cosa si sa di Longlegs - il nuovo thriller che la gente paragona al Silenzio degli innocenti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ogni tanto arriva un film horror che rompe paradigmi e aspettative. Quest'anno, quel film sembra essere. Anche per la presenza di un Nicolas Cage reduce dal successo di Dream Scenario e pronto a entrare nell'universo di Spiderman. Qui l'attore è uno dei protagonisti di una storia di detective e serial killer. Nel 2024arriva assieme a The Watchers di Ishiana Shyamalan, ilfilm The Strangers e A Quiet Place: Day One, ma è quello di cui si parla con più curiosità, ed è stato persinoto a Il, uno dei miglioripsicologici della storia del cinema. Secondo Fotogramas, le prime recensioni dicono che i primi 10 minuti del film diretto e scritto da Oz Perkins (The Blackcoat's Daughter, Hansel&Gretel) sono tra una delle cose più spaventose mai viste. DiparlaIl film segue un'adell'FBI alle prime armi di nome Lee Harker, che ha un talento speciale per risolvere i casi più complicati (da qui i paragoni con la Clarice Starling di Jodie Foster e Il, anche se la storia ha i suoi colpi di scena e l'assassino qui sembra più vicino a Buffalo Bill che ad Hannibal Lecter).