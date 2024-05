Cosa sappiamo sullo stalker di Angelina Mango e Laura Valente | Baby Reindeer a Sanremo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un uomo di 49 anni di Mesola, in provincia di Ferrara, è stato indicato dai media come lodie sua madre. L’uomo in questione ha precedenti penali e gravi problemi psichici, e ha iniziato a perseguitare lada dicembre 2023, per poi spostare subito la sua attenzione anche sulla figlia dell’artista. L’uomo si era presentato anche a, durante il Festival, e aveva cercato di introdursi ad un evento a cui partecipava. Da febbraio era agli arresti domiciliari, ma in seguito al perdurare dei suoi atteggiamenti persecutori, è stato deciso l’arresto e il ricovero in una struttura psichiatrica. Tra l’altro negli ultimi mesi aveva inviato delle PEC anche ai magistrati che seguono il suo caso, chiedendo un risarcimento danni. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda. Amadeus, Fiorello e(fonte: Ansa)Come riporta l’AGI, loaveva iniziato a perseguitaredopo aver scoperto il suo indirizzo a Milano, inviandole delle raccomandate e appostandosi vicino alla sua abitazione allo scopo di far avere addegli spray urticanti da autodifesa e psicofarmaci.