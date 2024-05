Cosa può succedere Napoli e Campi Flegrei - l’allarme di Ingv e Mario Tozzi dopo le ultime scosse

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancora paura in Campania, dove una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.6, è stata registrata dall’oggi 22 maggio nella zona dei. I comuni più vicini all’epicentro della scossa registrata alle 8.28 sono stati Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. Come riporta l’agenzia Adnkronos non si registrano nuovi danni, si apprende dai vigili del fuoco, impegnati da lunedì sera nella costante verifica degli edifici. Finora sono stati ben 160 gli interventi effettuati in meno di 48 ore. Continua quindi ail lavoro dei vigili del fuoco a seguito della serie disismiche che stanno interessando la zona dei: sono 160 i sopralluoghi fatti finora negli edifici, la maggior parte nelle aree di Pozzuoli e Bacoli. Non sono state segnalate ulteriori criticitàla scossa. “Ho un annuncio da fare”. Terremoto, il sindaco diha avvertito la popolazione Terremoto ai, parlano gli esperti: “sta succedendo” La scossa è arrivatauna notte trascorsa fuori casa dagli abitanti di Pozzuoli e Bagnoli.

Bayer compra energia verde da Iberdrola prodotta a Montefiascone - Bayer compra energia verde da Iberdrola prodotta a Montefiascone - Bayer comprerà per 11 anni l'energia verde prodotta da Iberdrola nel proprio impianto di Montefiascone (Viterbo). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'accordo prevede la fornitura di ... ansa

Campi Flegrei, la terra continua a tremare: nuova scossa di magnitudo 3.4 - campi flegrei, la terra continua a tremare: nuova scossa di magnitudo 3.4 - La terra continua a tremare nei campi flegrei. Questa mattina una nuova scossa di terremoto è stata avvertita alle 8,28. La magnitudo è stata di 3.4, registrata dall'Ingv ad una profondità di 4 ... unionesarda

Campi Flegrei: un piano operativo specifico per le persone con disabilità - campi flegrei: un piano operativo specifico per le persone con disabilità - in riferimento alle persone con disabilità e alle loro famiglie residenti nella zona dei campi flegrei, che stanno vivendo momenti molto difficili a causa dello sciame sismico che colpisce in questi ... superando