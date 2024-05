Cosa ne pensa davvero la destra dell’Europa? La verità - partito per partito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Esportare ai vertici dell’Unione europea l’esperienza del buon governo di-centro in carica in Italia. Questo, nelle annunciazioni-intenzioni, il cardine del programma comune delle forze politiche di maggioranza Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per le elezioni europee 2024. Un’unità d’intenti che poggia su fondamenta poco solide, se si mettono sotto la lente i programmi elettorali dei partiti della coalizione.Va ribadito che le elezioni dell’8 e 9 giugno prossimo saranno decisive per il futuro dell’Ue. Da qui sorge spontanea la domanda: come e su quali basi si orienteranno le possibili alleanze tra le forze conservatrici, per i partiti di-centro italiani (riuniti in tre diversi gruppi politici a Bruxelles), se dai loro programmi elettorali emergono priorità politiche talvolta in contrasto, se non in contrapposizione? Analizziamoliper, con un focus sulle incoerenze interne alla coalizione che governa in Italia.