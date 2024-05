Cortona - ecco i nuovi stalli sosta dedicati ai residenti del centro storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – Al via i lavori per la riclassificazione deglididel, l’Amministrazione comunale dà il via ad un progetto sperimentale per la Zpru, «Zona particolare a rilevanza urbanistica». L’operazione consentirà di destinare aiglidi via Maffei, via Santa Margherita e strade limitrofe. Come annunciato alcune settimane fa, a seguito di sollecitazioni da parte deidel, il Comune ha dato mandato alla Polizia municipale di aumentare gli spaziauto. Si tratta di una decisione che favorisce la vivibilità delper icortonesi. Se la sperimentazione darà esiti positivi, il progetto potrà essere esteso anche ad altre aree del. Idelle strade interessate e di quelle limitrofe possono fare richiesta presentandosi agli uffici della Polizia municipale (info 0575 637 225) e ottenere la vetrofania verde da esporre sull’auto.