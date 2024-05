Corsa alla Spada e Palio - Camerino è in festa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È partito il contorovescia per la 43ª edizione della, in scena adomenica, col corteo storico, la staffetta rosa e lache incoronerà l’atleta più forte e assegnerà ilal terziero con il migliore lavoro di squadra. Ma tante sono le iniziative in attesa della giornata conclusiva. Oggi, alle 15 in basilica, spazio ai più piccoli con la “Bta per San Venanzio“, spettacolo delle scuole d’infanzia Ortolani, L’aquilone e Maria Ausiliatrice e dell’orchestra scolastica – diretta dal prof Antonio Coloccia – della secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Giovanni Boccati“. Alle 17, al Sottocorte Village (o nella geostruttura di via Madonna delle Carceri in caso di maltempo), le primarie di Salvo D’Acquisto e Ugo Betti organizzano “Il mercatino delle erbe aromatiche“ con le Soavi Allegrezze dei Da Varano; all’interno dell’iniziativa gli Acrobati del Borgo propongono “Manigoldo e il Diavolo“.

