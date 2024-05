Corsa a sindaco - lo sprint La lista di ’Cantiere sociale’ Nafissi rilancia sul lavoro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È una campagna elettorale impegnativa e difficile quella che stanno conducendo i partiti politici e le associazioni eugubine per le elezioni amministrative che si terranno i prossimi 8 e 9 giugno, schiacciata com’è naturale dalla Festa dei Ceri e dal suo riverbero internazionale. In questo contesto si moltiplicano sul territorio le occasioni per illustrare iniziative e programmi dei vari candidati e coalizioni che si spendono con grande generosità: Vittorio Fiorucci, Rocco Girlanda, Leonardo, Francesco della Porta, Alessia Tasso e Gabriele Tognoloni di Cantiere Sociale. Proprio Cantiere Sociale ha indetto per venerdì 24 maggio, alle ore 18.45 al Bar Della Stazione, la presentazione dellaSociale – Sinistra’. Unadi "donne e uomini ma soprattutto cittadini espressione del mondo del, queltante volte disprezzato, sottopagato, e reso precario, che hanno deciso di dedicare a Gubbio tempo, energie e passione.

