Corruzione | domani Toti è pronto a difendersi davanti ai pm

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 23 mag. (Adnkronos) – Giovanni, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio, èai magistrati di Genova., accompagnato dal difensore Stefano Savi, risponderà – dopo il silenzio nell’interrogatorio di garanziaal gip Paola Faggioni – alle domande dei pm Luca Monteverde e Federico Manotti, titolari dell’inchiesta sullaelettorale, il falso e il voto di scambio, i capi di accusa che gli vengono contestati nell’indagine che ha segnato un terremoto nella politica ligure. Un confronto che inizierà alle 11, in procura, salvo cambi dell’ultima ora, e che avrà ripercussioni non solo sul piano giudiziario ma anche politico. Dopo l’interrogatorio il difensore presenterà istanza per revocare i domiciliari, primo passo per un confronto con la maggioranza che perè la condizione necessaria per valutare le dimissioni che l’opposizione continua a chiedere a gran voce.