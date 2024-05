Corriere dello Sport – cosa vuole fare De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 2024-05-22 11:55:47 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Denon lascia, raddoppia. Due facce nuove per reparto, come il gioco delle coppie ma trasferito al mercato: perché altrimenti che rifondazione sarebbe? Il Napolie forse deve cambiare anima, cuore, corpo, cervello: ha bisogno di trasformarsi, rinascere, tornare crisalide per poi sbocciare farfalla. E un’operazione così delicata, una metamorfosi kafkiana al contrario, non può prescindere dalla rivoluzione, che fa rima con ricostruzione: il concetto che il presidente ha sottolineato con forza e convinzione non più tardi di una settimana fa. I giovani saranno la base del futuro. E del resto è giovane anche il direttore scelto per dirigere l’orchestra delle operazioni: il ds Manna è stato individuato da un po’ ed è già al lavoro.