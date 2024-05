Corpo trovato in auto a Qualiano Indagini in corso

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)in, ulteriori aggiornamenti. Gli inquirenti non escludono alcuna pistain stato di decomposizione ilnella fiat Punto in via Benedetto Croce a, a significare che fosse li da qualche tempo. Gli inquirenti – proprio per tale motivo – non avanzano alcuna ipotesi sulle cause della morte dell'uomo – tra l'altro molto conosciuto in città – e non escludono alcuna pista Saranno quindi l'psia sulla salma e i rilievi operati dal personale della scientifica a chiarire cosa sia accaduto. Per il momento solo il cordoglio della città, rimasta attonita per quanto accaduto, nei confronti dei familiari e la disperazione dei genitori.