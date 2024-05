Coppa Passalacqua Il Roselle sconfitto dall’Atletico Piombino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Iled esce dallain una serata particolarmente piovosa, l’Atleticovince e resta in corsa. Finisce 3-2 per i ragazzi in giallo di mister Serena. Un plauso ai ventidue giocatori capaci di dare mordente e vitalità a una sfida fortemente condizionata dal maltempo e da un terreno al limite della praticabilità. Verdetto legittimo. L’Atletico ha dimostrato maggiore tasso tecnico, precisione e intensità, il, comunque, non ha mai piegato la testa riuscendo a stare in scia all’avversario. Mattatore sotto la pioggia è stato Mattia Colombo protagonista di una squillante tripletta iniziata al 45’, sul filo dell’intervallo, con l’1-0. Il bis nella ripresa al 19’: 2-0. Reazione dei bianchi al 23’ con Dalla Monta, che trasforma il penalty concesso per fallo di Mitcul su Muscari, 2-1. Rigore fatto ripetere per giudizio dell’assistente dopo che lo stesso Dalla Monta aveva fallito il primo tentativo.