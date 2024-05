Controllori aggrediti - l’appello di Giorgianni Ugl | Subito un tavolo tecnico regionale per arginare il fenomeno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una volta si registra un episodio di violenza sui mezzi pubblici nel Salernitano. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, nei pressi della stazione di Salerno, duedella linea 12 di Busitalia Campania sono statidurante il loro servizio. Durante una fermata regolare, i, accompagnati dalle guardie giurate e da un graduato, sono saliti a bordo per verificare i titoli di viaggio dei passeggeri. Alla richiesta di esibire il biglietto, un passeggero ha opposto resistenza, rifiutandosi di collaborare e passando presto alle vie di fatto. L’aggressione è stata particolarmente violenta e ha costretto i duea ricorrere alle cure del Pronto soccorso di Salerno, dove sono stati giudicati guaribili in tre giorni. La Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, insieme alle segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ribadisce con forza che questi avvenimenti non sono più accettabili.