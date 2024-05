Controlli a Napoli sui mercati illegali nell’area di Porta Nolana

(Di mercoledì 22 maggio 2024): sequestrati capi di abbigliamento e merce di vario genere per circa quarantotto quintali. Identificate quaranta persone Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura didial fine di contrastare efficacemente la presenza dei cosiddetti “”. Il fatto è avvenuto ieri, a darne notizia una comunicazione dell Questura di. In particolare, nella giornata di domenica,gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, i militari del SIO di, gli operatori della Guardia di Finanza, con la collaborazione del Reparto Mobile di, dei Carabinieri del Reggimento e l’ausilio di personale della Polizia Locale e dell’A.S.I.A., hanno controllato le zone di corso Garibaldi e le aree limitrofe come piazza Mancini, piazza Garibaldi e le vie Poerio, Diomede Marvasi, Caracciolo di Bella, e Raffaele Conforti.

Napoli, concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei - napoli, concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei - Dopo più di 48 ore di paura, lo sciame sismico ai Campi Flegrei è finalmente cessato. I civili, nelle scorse notti, hanno preferito lasciare in diversi casi le loro abitazioni, preoccupati che potesse ... notizie

Violenza in via Marina, aggredito e rapinato perché non vuole farsi lavare il vetro dell’auto: arrestato nigeriano - Violenza in via Marina, aggredito e rapinato perché non vuole farsi lavare il vetro dell’auto: arrestato nigeriano - Il nigeriano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha distrutto anche lo specchietto retrovisore dell'automobilista e ferito un Carabiniere intervenuto sul posto ... ilmeridianonews

Oggi un vertice a Roma per affrontare la situazione ai Campi Flegrei: più di 160 scosse di terremoto ieri - Oggi un vertice a Roma per affrontare la situazione ai Campi Flegrei: più di 160 scosse di terremoto ieri - Si svolgerà oggi, mercoledì 22 maggio, a Palazzo Chigi un vertice interministeriale convocato dal presidente del Consiglio Meloni, per affrontare la situazion ... settenews