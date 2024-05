Contratti in Angola per 3,7 miliardi

Saipem, contratti in Angola per 3,41 miliardi di euro - Saipem, contratti in angola per 3,41 miliardi di euro - Nuovi contratti per 3,7 miliardi di dollari (3,41 mld euro) in casa Saipem, con il titolo che si è piazzato in vetta al Ftse Mib guadagnando il 3,99%. La società si è aggiudicata tre contratti da Tota ... italiaoggi

Ultim'ora - Ultim'ora - Sull'azionario milanese, chiude in testa al listino Saipem (+4%) che ha annunciato questa mattina tre nuovi contratti in angola da 3,7 miliardi di dollari. Acquisti anche su Unipol (+1,5%), premiata ... borsa.corriere

Borsa: battuta d'arresto per Europa aspettando Nvidia e Fed, Milano -0,6% in chiusura - Borsa: battuta d'arresto per Europa aspettando Nvidia e Fed, Milano -0,6% in chiusura - Sul Ftse Mib in netta controtendenza Saipem (+4%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Battuta d'arresto per le Borse europee, che chiudono in rosso la seduta in attesa dei due appuntamenti c ... borsaitaliana