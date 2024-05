Contratti di solidarietà Inps - così le imprese ottengono sgravi contributivi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AL’ha pubblicato una nota per spiegare come lepossono accedere ad alcunispecifici, compatibili con molti altri. Si tratta del processo di recupero per idistipulati. Cos’è il contratto di? Idi(detti anche CDS) sono stati introdotti dalla Legge n. 863/1984 e hanno lo scopo di tutelare l’occupazione dei lavoratori. Sono uno strumento di integrazione salariale che, attraverso una diminuzione dell’orario di lavoro, permette di non perdere totalmente la retribuzione. Idivengono stipulati fra datore di lavoro e rappresentanze sindacali (realtà che possono entrare in conflitto come nel caso di Stellantis) e in genere sono di due categorie, anche se la seconda è scarsamente documentata. Si tratta di:didifensivi, ovvero accordi che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, per mantenere occupazione in caso di crisi aziendale e che mirano a evitare la riduzione di personale impiegato presso l’impresa;diespansivi, ovvero accordi che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, ma con lo scopo di favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda.