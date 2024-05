Continua il braccio di ferro tra Washington - Bruxelles e Tbilisi sulla Foreign agents law

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A una settimana di distanza dall’approvazione in Parlamento dellalaw, le tensioni in Georgia rimangono alte. Tanto sul piano interno quanto su quello internazionale: mentre le proteste del popolo georgiano contro la norma considerata come “repressiva delle libertà”no senza sosta nonostante gli interventi delle forze dell’ordine, numerose sono le critiche che arrivano da parte di esponenti del mondo euroatlantico, critiche a cui gli esponenti governativi georgiani non esitano a rispondere. “Sogno Georgiano”, il partito al governo, sostiene che la legge è necessaria per proteggersi dall’influenza straniera. Secondo la norma, le organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero devono dichiarare di “perseguire gli interessi di una potenza straniera”. Martedì 22 maggio la Commissione di Venezia (Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto), di cui si aspettava il giudizio, ha formalmente invitato il governo dia non approvare il disegno di legge, almeno nella sua forma attuale, in quanto essa avrebbe un impatto negativo sul “dibattito pubblico aperto e informato, sul pluralismo edemocrazia”.