Conti al Festival imboccherà il pubblico come Amadeus? Probabile E la musica - come al solit - non c’entra niente

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Carlosarà il conduttore e direttore artistico dei prossimi duedella Canzone Italiana di Sanremo. Intanto partiamo da questo dato: due, abbastanza scontato, traghettatore si, ma spudorato traghettatore no. E ci sta, considerata la professionalità di una delle colonne portanti della RAI degli ultimi quarant’anni. Una professionalità che con una proposta annuale non sarebbe stata rispettata fino in fondo, insomma Carloè giusto che non accetti di essere quello che assaggia la zuppa per vedere se è troppo calda ed è giusto che il contratto abbia un respiro più ampio. Ci riferiamo naturalmente al confronto con i dati record di, cosa che avrebbe scoraggiato chiunque e che solo un usato sicuro poteva affrontare di petto. Gira parecchio malcontento in rete riguardo la scelta di Carloma non si tiene conto di due fattori fondamentali. Il primo: non è che ci fosse questa grande scelta di nomi.