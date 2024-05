Conte-Napoli - Pedullà | De Laurentiis sta giocando a nascondino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alfredo, esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra ile Antonioper la panchina azzurra.. Secondo Alfredo, esperto di calciomercato di SportItalia, il silenzio di Aurelio Desulla trattativa per portare Antoniosulla panchina delpotrebbe essere una mossa strategica. Ecco le parole diallenatore del: le ultime da“Aurelio Devuole giocare a, sapendo che stavolta non può sbagliare. Dall’incontro, l’ennesimo, con Antoniodi oltre dieci giorni fa il silenzio che, attenzione, può essere anche strategico.” Gasperini il piano B?ha poi accennato a Gian Piero Gasperini come possibile alternativa a: “Adesso il passaparola è: aspettiamo Gasperini. Che Gasperini piaccia parecchio alnon ci sono dubbi, il classico segreto di Pulcinella, ma occhio a non snobbare l’Atalanta che ha da sempre la riconoscenza dell’allenatore.