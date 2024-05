Consar L’attacco in mano a Hampus Ekstrand

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arriva dalla Svezia il primo rinforzo dellaper la prossima stagione, la terza consecutiva in A2. Si tratta del ventenne schiacciatore, 202 centimetri d’altezza, reduce da due campionati di Superlega giocati con la maglia di Taranto, culminati con la salvezza ai danni di Catania. Prima di approdare nel nostro Paese,ha militato nella massima serie del proprio Paese, inizialmente col Floby e poi col Rig Falkoping, città nella quale è nato il 28 ottobre 2003. Ha poi indossato la maglia della nazionale scandinava U20 e, in patria, si è distinto anche nel beach volley. "È un grande onore – ha commentato il neo giallorosso – arrivare in un club con una tradizione così importante e mi auguro di contribuire a raggiungere obiettivi di rilievo, mettendo a disposizione l’esperienza che ho maturato in queste due annate in SuperLega, durante le quali ho avuto modo di comprendere cosa significhi giocare in quel campionato.