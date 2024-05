Connettere mouse e tastiera a smartphone Android - via cavo o wireless

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Molti giochi perhanno una qualità tale che è sprecato giocarci con dei semplici tocchi sullo schermo. Anche se questi giochi sono ottimizzati per essere giocati con le dita, nulla vieta ai videogiocatori più incalliti di collegare un, unao un controller di gioco al telefono o al tablet, così da poter giocare come dei veri professionisti. Collegare, tastiere ad unoè anche una soluzione interessante per usarlo come se fosse un PC, magari anche con un monitor. Il collegtamento può avvenire tramite connessione Bluetooth (più semplice) e tramite OTG USB (più difficile ma offre una velocità di input superiore nei giochi).

La popolare piattaforma di streaming, Netflix, presenta da ormai svariati mesi anche una sezione dedicata esclusivamente ai giochi, contenente non pochi titoli interessanti e meritevoli di attenzione. Vista l’importanza ricoperta dal servizio, abbiamo deciso di inserire in questo articolo i 7 giochi migliori di Netflix Games. game-experience

Nei momenti di noia è possibile sempre distrarsi e recuperare la tranquillità giocando una partita da un gioco rilassante sul telefono. Un gioco rilassante è quello che non ha azione frenetica, dove una partita non finisce dopo pochi minuti, ma che lasci il tempo di pensare e sia accompagnato da una grafica e musica riposante per gli occhi e per calmare la mente. navigaweb

Dopo tutti gli aumenti di prezzo di questi anni,, qualcosa da Netflix ci viene restituito: i giochi. Non solo è possibile trovare alcuni giochi giocabili sulla TV (usando lo smartphone come controller), ma si possono anche scaricare, gratis, tantissimi giochi per Android e iPhone che, normalmente, sarebbero a pagamento o pieni di pubblicità. navigaweb

