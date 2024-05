Confronto tra Mario e Ida a UeD - Maria zittisce Tina e difende Cusitore

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Oggi a Uomini e Donne è andata in onda la prima parte dell’ultima registrazione dell’anno della trasmissione. Si è partiti con undi fuoco tra Ida Platano e, i quali sono tornati nel programma per un. Successivamente, poi, è accaduto anche altro. Iltra Ida ea UeD:De FilippiLa puntata del 22 maggio di Uomini e Donne è cominciata conDe Filippi che ha informato i presenti circa il ritorno di Ida Platano in studio. Il motivo risiede nel fatto cheè andato da lei a cercarla in questi giorni. La donna, però, ha deciso di non incontrarlo e, successivamente, ha chiesto alla redazione di intercedere e di dire ache se lui avesse voluto parlarle sarebbe dovuto venire in puntata, e così è stato. Nel momento in cui i due si sono trovati faccia a faccia,ha detto ad Ida di non volerla perdere e di voler uscire dal programma con lei.