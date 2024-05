Confini marittimi Russia-Lituania-Finlandia - Mosca pianifica di cambiarli unilateralmente - ma il Cremlino smentisce | Fake news

Russia vuole cambio confini Baltico - Russia vuole cambio confini Baltico - Decisione unilaterale di Mosca per modificare i confini marittimi della Russia con Lituania e Finlandia nel Baltico,secondo un progetto di decreto pubblicato ieri sera online dal Cremlino. Il ... televideo.rai

La Russia vuole cambiare unilateralmente i confini marittimi con Finlandia e Lituania - La Russia vuole cambiare unilateralmente i confini marittimi con Finlandia e Lituania - Con un progetto di decreto governativo la Russia ha reso nota la volontà unilaterale di cambiare i confini marittimi con Finlandia e Lituania. lettera43

La Russia vuole modificare i confini nel Mar Baltico con la Lituania e la Finlandia, Putin prepara un decreto e manda in fibrillazione l’Occidente - La Russia vuole modificare i confini nel Mar Baltico con la Lituania e la Finlandia, Putin prepara un decreto e manda in fibrillazione l’Occidente - Come riferisce il sito del Moscow Times, le autorità di Mosca hanno deciso unilateralmente di modificare i confini marittimi del Paese guidato da Vladimir Putin con la Lituania e la Finlandia nel Mar ... lanotiziagiornale